В Щёкинском районе орудовали лжегазовщики

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Туле полицейские остановили автомобиль «Жигули», в салоне которой помимо водителя находилась женщина цыганской внешности. Для установки личности их доставили в дежурную часть отдела полиции.

Выяснилось, что указанные люди в середине декабря 2016 года обокрали 87-летнюю пенсионерку, проживающую в деревне Грецовка.

35-летняя представительница цыганской диаспоры, приехав из Липецкой области, познакомилась с 43-летним жителем Советска.

Они стали ходить по квартирам, представляясь работниками газовой службы. Пока мужчина «проверял» газовое оборудование, женщина в жилых комнатах искала ценности и деньги.

Завладев ценными вещами, они уходили.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Оперативники выясняют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории не только Щёкинского, но и других районов области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.