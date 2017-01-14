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В Щёкинском районе орудовали лжегазовщики

В Щёкинском районе орудовали лжегазовщики

Представительница цыганской диаспоры с подельником беспрепятственно попадали в квартиры.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Туле полицейские остановили автомобиль «Жигули», в салоне которой помимо водителя находилась женщина цыганской внешности. Для установки личности их доставили в дежурную часть отдела полиции.

Выяснилось, что указанные люди в середине декабря 2016 года обокрали 87-летнюю пенсионерку, проживающую в деревне Грецовка.

35-летняя представительница цыганской диаспоры, приехав из Липецкой области, познакомилась с 43-летним жителем Советска.

Они стали ходить по квартирам, представляясь работниками газовой службы. Пока мужчина «проверял» газовое оборудование, женщина в жилых комнатах искала ценности и деньги.

Завладев ценными вещами, они уходили.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Оперативники выясняют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории не только Щёкинского, но и других районов области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:27 +1
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