В Щёкинском районе орудовали лжегазовщики
Представительница цыганской диаспоры с подельником беспрепятственно попадали в квартиры.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Туле полицейские остановили автомобиль «Жигули», в салоне которой помимо водителя находилась женщина цыганской внешности. Для установки личности их доставили в дежурную часть отдела полиции.
Выяснилось, что указанные люди в середине декабря 2016 года обокрали 87-летнюю пенсионерку, проживающую в деревне Грецовка.
35-летняя представительница цыганской диаспоры, приехав из Липецкой области, познакомилась с 43-летним жителем Советска.
Они стали ходить по квартирам, представляясь работниками газовой службы. Пока мужчина «проверял» газовое оборудование, женщина в жилых комнатах искала ценности и деньги.
Завладев ценными вещами, они уходили.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Оперативники выясняют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории не только Щёкинского, но и других районов области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.