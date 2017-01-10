В Тульской области за сутки на пожарах погибли две пенсионерки
Происшествия случились в Венёвском районе и в Туле.
За сутки в Тульской области произошли два серьезных пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
9 января в 23.29 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме под дачу, расположенном в Венёвском районе в деревне Рассылкино на улице Садовой.
Пожарные прибыли на место происшествия в 23.41. Удалось ликвидировать возгорание только к полуночи.
На пожаре погибла 69-летняя женщина.
Кроме того, в результате происшествия дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.
10 января пожар произошел в Туле в поселке Матвеевские Дачи. О возгорании жилого дома сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 4.21.
Пожарные приехали уже через 10 минут, а потушили возгорание в 4.36.
На пожаре погибла 87-летняя женщина.
В результате происшествия дом сгорел. Причина пожара устанавливается.