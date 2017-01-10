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В Тульской области за сутки на пожарах погибли две пенсионерки
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области. На фото пожар в Туле.

В Тульской области за сутки на пожарах погибли две пенсионерки

Происшествия случились в Венёвском районе и в Туле.

За сутки в Тульской области произошли два серьезных пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

9 января в 23.29 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме под дачу, расположенном в Венёвском районе в деревне Рассылкино на улице Садовой.

Пожарные прибыли на место происшествия в 23.41. Удалось ликвидировать возгорание только к полуночи.

На пожаре погибла 69-летняя женщина.

Кроме того, в результате происшествия дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

 

10 января пожар произошел в Туле в поселке Матвеевские Дачи. О возгорании жилого дома сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 4.21.

Пожарные приехали уже через 10 минут, а потушили возгорание в 4.36.

На пожаре погибла 87-летняя женщина.

В результате происшествия дом сгорел. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:13 0
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