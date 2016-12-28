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Теннисист Андрей Кузнецов сыграет на турнире в Австралии
Фото из архива Myslo.

Теннисист Андрей Кузнецов сыграет на турнире в Австралии

Соревнования пройдут с 8 по 14 января 2017 года.

Теннисист Андрей Кузнецов примет участие в турнире ATP Apia International Sydney. Соревнования пройдут с 8 по 14 января в австралийском Синдее. Туляк сыграет в одиночном разряде.

Всего заявлены 18 участников, среди которых австриец Доминик Тим, серб Виктор Троицки, уругваец Пабло Куэвас, испанцы Николас Альмагро, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.

Кроме того, с 3 по 5 февраля 2017 года тульский теннисист сыграет в составе сборной России против команды Сербии в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. Его партнерами по команде станут Андрей Рублев, Константин Кравчук и Евгений Донской.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +1
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