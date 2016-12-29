Фото из архива Myslo.
Сотрудники ГИБДД проведут в Туле рейд «Пешеход»
Основная задача мероприятия — профилактика ДТП.
29 декабря сотрудники ГИБДД проведут в Туле профилактический рейд «Пешеход». Основные задачи мероприятия — профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда взаимной вежливости среди участников дорожного движения, повышение безопасности на дорогах.
Особое внимание сотрудниками ГИБДД будет уделяться таким нарушениям:
- переход проезжей части в неустановленном месте,
- переход на запрещающий сигнал светофора,
- нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков,
- невыполнение требований уступить дорогу пешим участникам дорожного движения,
- нарушение правил остановки и стоянки на тротуаре, а также в зоне пешеходного перехода.