Сотрудники ГИБДД проведут в Туле рейд «Пешеход»

Фото из архива Myslo.

29 декабря сотрудники ГИБДД проведут в Туле профилактический рейд «Пешеход». Основные задачи мероприятия — профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда взаимной вежливости среди участников дорожного движения, повышение безопасности на дорогах.

Особое внимание сотрудниками ГИБДД будет уделяться таким нарушениям: