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Сотрудники ГИБДД проведут в Туле рейд «Пешеход»
Фото из архива Myslo.

Сотрудники ГИБДД проведут в Туле рейд «Пешеход»

Основная задача мероприятия — профилактика ДТП.

29 декабря сотрудники ГИБДД проведут в Туле профилактический рейд «Пешеход». Основные задачи мероприятия — профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда взаимной вежливости среди участников дорожного движения, повышение безопасности на дорогах.

Особое внимание сотрудниками ГИБДД будет уделяться таким нарушениям:

  • переход проезжей части в неустановленном месте,
  • переход на запрещающий сигнал светофора,
  • нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков,
  • невыполнение требований уступить дорогу пешим участникам дорожного движения,
  • нарушение правил остановки и стоянки на тротуаре, а также в зоне пешеходного перехода.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:25 +1
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