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Тульская область стала 27-й в спортивном рейтинге регионов

Тульская область стала 27-й в спортивном рейтинге регионов

«Советский спорт» представил спортивный рейтинг регионов России.

В спортивном рейтинге регионов России «Советского спорта» Тульская область оказалась на 27-м месте.

При создании рейтинга учитывались количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального значения и международного уровня, общее число команд, регулярно выступающих на крупных соревнованиях.

Кроме того, аналитики брали в расчёт количество жителей регионов, которые активно занимаются спортом, сдают ГТО.

На первом месте рейтинга оказалась Республика Татартстан, также в первую пятерку входят Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан и Чеченская республика.

В конец списка попали Республика Хакассия, Республика Тува и Магаданская область.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:43 0
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