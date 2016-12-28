Тульская область стала 27-й в спортивном рейтинге регионов

В спортивном рейтинге регионов России «Советского спорта» Тульская область оказалась на 27-м месте.

При создании рейтинга учитывались количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального значения и международного уровня, общее число команд, регулярно выступающих на крупных соревнованиях.

Кроме того, аналитики брали в расчёт количество жителей регионов, которые активно занимаются спортом, сдают ГТО.

На первом месте рейтинга оказалась Республика Татартстан, также в первую пятерку входят Санкт-Петербург, Московская область, Республика Башкортостан и Чеченская республика.

В конец списка попали Республика Хакассия, Республика Тува и Магаданская область.