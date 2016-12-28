Полицейские задержали поджигателя ефремовских дач

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, что вчера, 27 декабря, в Ефремове сгорели шесть дач. Выяснилось, что причина возгорания - поджог. Полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемого.

По предварительным данным, 18-летний житель деревни, расположенной на территории района, ночью находился в одном из чужих дачных домов, пережидая непогоду.

После подобной ночевки у него внезапно возник умысел на поджог дома. Используя спички, парень реализовал задуманное, после чего стал поджигать другие дачи.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. 18-летний подозреваемый признался в содеянном. Предположительно, он поджигал оставленные в помещениях предметы мебели, ветошь и бумагу. Сейчас в межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» устанавливают все обстоятельства содеянного подозреваемым, в том числе мотивы его действий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.