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Тульские рукопашники привезли медали с «Кубка Черноземья»

Тульские рукопашники привезли медали с «Кубка Черноземья»

Этот турнир был отборочным на первенство России.

25 декабря в Орле прошел традиционный Всероссийский турнир по рукопашному бою «Кубок Черноземья» среди юношей и девушек 10−11, 12−13, 14−15, 16−17,18−23 лет.

В соревнованиях принимали участие 200 спортсменов из Орловской, Курской, Липецкой, Брянской, Московской и Тульской областей.

Наш регион представляли ребята из Тульской региональной спортивной общественной организации «Спортивный клуб „Магура“» (ТРОСО СК «Магура»).

К указанным соревнованиям спортсмены подошли ответственно, ведь турнир является отборочным на первенство России.

В упорнейших боях победителями стали Константин Капков, Александра Шубина и Анна Шубина. Второе место у Егора Швыкина, а бронзу завоевали Степан Желтов и Иван Плясов. Отметим Александру Шубину, которая провела три боя и в двух закончила досрочно из-за технических нокаутов.

Данного результата удалось достичь благодаря многодневным упорным тренировкам и работе тренеров Турбина П. Н., Бушина А. В. и Герасименко И. А.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:22 +2
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