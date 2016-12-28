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Аджоев подтвердил, что «Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым

Аджоев подтвердил, что «Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым

Результаты переговоров будут известны, когда футболист вернется из отпуска.

«Арсенал» ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым о переходе, Виталия Дьякова в команде точно не будет. Об этом «ТАСС» сообщил президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что игроки «Томи» Дьяков и Комбаров могут перейти в «Арсенал».

- «Арсенал» ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем, — сказал Аджоев.

В текущем сезоне Комбаров и Дьяков провели по 14 матчей в чемпионате России каждый.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:41 0
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