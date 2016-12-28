В Новомосковске мужчина обманул знакомого и угнал его автомобиль

Новомосковский городской суд Тульской области вынес обвинительный приговор 35-летнему мужчине. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

В начале ноября 2015 года мужчина узнал, что его знакомый хочет продать свой автомобиль за 500 тысяч рублей.

9 ноября 2015 года злоумышленник позвонил владельцу машины и сообщил, что нашел покупателя на автомобиль. Но для продажи транспортное средство нужно перегнать в Москву.

Доверчивый мужчина поручил своим родителям передать автомобиль знакомому. Получив транспортное средство, злоумышленник скрылся с места преступления и распорядился похищенным автомобилем по своему усмотрению.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Гражданский иск, заявленный потерпевшим к преступнику, на сумму 500 000 рублей, судом удовлетворен в полном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тульской области.