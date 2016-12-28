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Туляков ждут «Каникулы в городе. Зима»

Туляков ждут «Каникулы в городе. Зима»

Молодежный проект для тульских ребят и их родителей подготовили специалисты молодежных центров.

Специально для тульских ребят, а также их родителей, специалисты молодежных центров подготовили программу активного отдыха. Со 2 по 6 января 2017 года с 14.00 до 19.00 в каждом из пяти территориальных округов города будут организованы эстафеты, конкурсы, активные игры, подготовлены призы. 

2 января проект «Каникулы в городе. Зима» стартует в Зареченском и Советском округах: ул. Октябрьская, 76а, ул. Революции, 12/ул. Лейтейзена, 8;

3 января проект пройдет в Советском и Центральном округах: ул. Революции, 12/ул. Лейтейзена, 8, ул. Рязанская, 31-32;

4 января праздник продолжится в Центральном и Привокзальном округах: ул. Рязанская, 31-32, пос. Косая гора, ул. М. Горького, 15;

5 января проект пройдет в Привокзальном и Советском округах: пос. Косая гора, ул. М. Горького, 15, ул. Сойфера, 35;

6 января проект завершится в Пролетарском и Советском округах: ул. Сойфера, 35, ул. Пролетарская, 28.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8(903)841- 93-91, на сайте молодежного центра или в группе Вконтакте.

Вход на мероприятия свободный.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:45 0
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