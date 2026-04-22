В Туле начали строить беговой центр «Круг любителей бега»

Его планируют открыть к августу в Центральном парке.

Фото из соцсетей Дмитрия Миляева.

В Туле началось строительство нового бегового центра «Круг любителей бега» на территории Центрального парка имени П. П. Белоусова. Объект будет доступен всем легкоатлетам: от новичков до профессионалов.

Специалисты планируют построить функциональное одноэтажное здание, где будут современные раздевалки; зоны отдыха для восстановления после тренировок. Инфраструктуру и прилегающую территорию адаптируют для маломобильных граждан.

Строители приступят к основным работам после 11 мая. Уже в августе новый центр будет готов принять первых бегунов. При этом все работы обещают вести аккуратно, чтобы не мешать отдыху других гостей парка.

Сейчас легкой атлетикой в регионе профессионально занимается более 11 тысяч человек, а число любителей в разы больше.