  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  В Туле начали строить беговой центр «Круг любителей бега»
новости
новости
Регистрация

В Туле начали строить беговой центр «Круг любителей бега»

Его планируют открыть к августу в Центральном парке.

Фото из соцсетей Дмитрия Миляева.

В Туле началось строительство нового бегового центра «Круг любителей бега» на территории Центрального парка имени П. П. Белоусова. Объект будет доступен всем легкоатлетам: от новичков до профессионалов.

Специалисты планируют построить функциональное одноэтажное здание, где будут современные раздевалки; зоны отдыха для восстановления после тренировок. Инфраструктуру и прилегающую территорию адаптируют для маломобильных граждан.

Строители приступят к основным работам после 11 мая. Уже в августе новый центр будет готов принять первых бегунов. При этом все работы обещают вести аккуратно, чтобы не мешать отдыху других гостей парка.

Сейчас легкой атлетикой в регионе профессионально занимается более 11 тысяч человек, а число любителей в разы больше.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:35 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
легкая атлетика клуб любителей бега
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 22 апреля: потепление и без осадков

сегодня

169

1660

4

Жизнь Тулы и области
За сбитого голубя тульским водителям придется заплатить 600 рублей

сегодня

82

1851

-27

Тесты
10 вопросов для проверки вашей эрудиции: готовы проверить, на что вы способны?

сегодня

45

1338

3

Культура
«Уроженку Тулы Евгению Осипову уволили из театра за пьянство»: что актриса ответила на обвинения?

сегодня

36

3205

-4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Готовимся к ЕГЭ: сколько стоят репетиторы в Туле и какие предметы в топе
Готовимся к ЕГЭ: сколько стоят репетиторы в Туле и какие предметы в топе
С 1 мая переводы по СБП станут платными. Но не все
С 1 мая переводы по СБП станут платными. Но не все

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.