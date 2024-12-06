  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Щекино полицейский попался на продаже табака со склада вещдоков: дело передали в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Щекино полицейский попался на продаже табака со склада вещдоков: дело передали в суд

В Щекино полицейский попался на продаже табака со склада вещдоков: дело передали в суд

И в получении взяток.

СУ СК по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОЭБиПК ОМВД России по Щекинскому району. Его обвиняют в сбыте товаров без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и получении взятки.

С 2019 по 2021 год бывший сотрудник полиции совместно со своим коллегой и двумя местными жителями незаконно продал контрафактный табак, хранящийся на складе вещественных доказательств. Всего напарники выручили 24 миллиона рублей.

Кроме того, бывший полицейский получал денежные средства от нескольких местных жителей за непривлечение их к ответственности за незаконную продажу контрафактного алкоголя. Общая сумма взятки составила свыше 1 миллиона рублей.

В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства причастности мужчины к инкриминируемым преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 09:55 0
Другие статьи по темам
Место
Щекинский район
Прочее
СКвзятканезаконный бизнесполицейский
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«АКМ-Новомосковск» одержал первую победу на домашнем льду
«АКМ-Новомосковск» одержал первую победу на домашнем льду
В Туле «Пиццу Кубу» закрыли на 3 месяца: отравились пять клиентов
В Туле «Пиццу Кубу» закрыли на 3 месяца: отравились пять клиентов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.