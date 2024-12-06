В Щекино полицейский попался на продаже табака со склада вещдоков: дело передали в суд

СУ СК по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОЭБиПК ОМВД России по Щекинскому району. Его обвиняют в сбыте товаров без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и получении взятки.

С 2019 по 2021 год бывший сотрудник полиции совместно со своим коллегой и двумя местными жителями незаконно продал контрафактный табак, хранящийся на складе вещественных доказательств. Всего напарники выручили 24 миллиона рублей.

Кроме того, бывший полицейский получал денежные средства от нескольких местных жителей за непривлечение их к ответственности за незаконную продажу контрафактного алкоголя. Общая сумма взятки составила свыше 1 миллиона рублей.

В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства причастности мужчины к инкриминируемым преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.