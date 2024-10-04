Какие задачи поставил Дмитрий Миляев перед новым правительством Тульской области

Спойлер: у нас будет новая стратегия развития региона.

Утром 4 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев собрал рабочее совещание с членами назначенного вчера правительства региона.

— Есть национальные цели, которые проставлены Президентом страны в Послании Федеральному собранию. И для всех нас ключевой принцип работы: в центре внимания — человек, чтобы жизнь людей, проживающих на территории Тульской области, становилась лучше. И чтобы люди это замечали, — отметил Дмитрий Миляев.

Он поручил своему новому заму Ярославу Ракову (до назначения Ярослав Раков был зампредом правительства, министром по информатизации, связи и вопросам открытого управления) провести инвентаризацию всех цифровых сервисов органов власти на предмет доступности и удобства пользования, провести их трансформацию и внедрить принципы бережливых технологий.

— Все сервисы должны быть доступны гражданам и просты в использовании. И я неслучайно поставил Вам в кураторство образование, культуру и туризм. Все эти направления — драйверы развития общества и сохранения нашей идентичности. Синергия этих сфер даст новый толчок развитию нашего гражданского общества.

Еще одному своему новому заму Наталье Архиповой (ранее она была председателем государственно-правового комитета Тульской области) губернатор поставил задачу обеспечить единство правоприменения всех принятых решений на региональном и муниципальном уровнях:

— Большие средства мы направляем на меры социальной поддержки, в том числе многодетных семей и семей участников СВО. Тем не менее не всегда получаем положительную оценку этой работы от граждан. Важно оперативно выявлять проблемы, сбои, корректировать предлагаемые меры с учетом потребностей туляков.

Губернатор подчеркнул, что открытость власти и прямой контакт с людьми — один из главных принципов работы. Поэтому блоку внутренней политики поручено быть в тесном диалоге с жителями, проводить встречи, сходы, предоставлять отчеты населению, обсуждать решения на общественных советах:

— Люди должны знать, какие мероприятия и проекты мы планируем и реализуем в том или ином муниципалитете, видеть результаты. Важно повышать эффективность и престиж органов власти и вовлекать жителей в социально-экономическую жизнь региона, создавать условия для самореализации молодежи.

Объяснил губернатор и необходимость создания министерства цифровых коммуникаций.

— Технологии шагнули далеко вперед, соцсети и сайты стали для людей такими же источниками информации, как когда-то газеты и радио. Я принял решение создать новое министерство, его возглавил Вячеслав Терехин (ранее занимал должность директора телеканала «Первый Тульский»). Задача министра — взаимодействовать со всеми средами и платформами передачи данных, чтобы туляки могли получать информацию всеми удобными способами.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что нужно уделять внимание развитию районов области и небольших населенных пунктов. Это направление курирует зампред правительства региона Павел Татаренко (до назначения был гендиректором Региональной корпорации развития и поддержки Тульской области).

— В каждом районе должны быть планы мероприятий по развитию территорий. Важно обеспечить формирование точек экономического роста в каждом муниципалитете.

Игорю Казенному, зампреду правительства, министру имущественных и земельных отношений, поставлена задача снизить административные барьеры, сократить сроки инвестиционно-строительного цикла, продолжить реализацию программы комплексного развития территорий, которая должна стать драйвером для расселения аварийного жилья.

— Нам нужно внедрить комплексный подход к формированию комфортной городской среды. Благоустройство общественных пространств, парковых зон, пляжей, обустройство дворовых территорий надо проводить по единым стандартам, — заявил Дмитрий Миляев и поручил Наталье Аникиной, зампреду правительства, разработать такие стандарты. А также разработать комплексные планы модернизации коммунальной системы районов с наибольшей аварийностью, причем особое внимание уделить водоснабжению и водоотведению.

Губернатор поручил внести изменения в систему обращения с твердыми коммунальными отходами для решения проблемы перенакопления мусора на контейнерных площадках.

Зампреду правительства, министру транспорта и дорожного хозяйства Родиону Дуднику губернатор нарезал большую задачу по повышению качества транспортного обслуживания на 2025 год. И потребовал не снижать темпов ремонта до нормативного состояния региональных и местных дорог, ремонта мостов, подъездов к населенным пунктам.

Зампреду правительства, министру сельского хозяйства Алексею Степину поручено обратить внимание на экологию и природные ресурсы, увеличить количество пунктов мониторинга атмосферного воздуха, не допускать лесных пожаров, очагов особо опасных болезней животных и обновить материально-техническую базу ветеринарных служб.

Михаилу Пантелееву, своему первому заму и председателю правительства региона, губернатор поручил разработать стратегию социально-экономического развития Тульской области.

— Была бы проблема, а решение найдется, — закончил свою речь губернатор. — У нас сейчас время быстрых, ответственных решений и действий.

А затем Дмитрий Миляев представил новых членов в своей команде:

Максим Шишкин назначен на должность министра по правовому обеспечению. Ранее работал в администрации Тулы.

Виталий Прокудин назначен на должность министра цифрового развития и связи.

Михаил Трунов назначен на должность министра спорта. Ранее работал в администрации Тулы.

Дмитрий Ярцев, ранее работавший в администрации Тулы, назначен замминистра внутренней политики и местного самоуправления. И пока он будет исполнять обязанности министра.