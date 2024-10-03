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Дмитрий Миляев утвердил новую структуру правительства Тульской области

Дмитрий Миляев утвердил новую структуру правительства Тульской области

Что изменится?

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал Указ, согласно которому с 4 октября будет сформирован новый состав Правительства региона. 

В него войдут:

- первый заместитель губернатора– председатель Правительства;

- заместитель губернатора – руководитель аппарата Правительства– начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата Правительства;

- 3 заместителя губернатора;

- 4 заместителя председателя Правительства;

- 4 заместителя председателя Правительства – министра;

- 17 министров.

Дмитрием Миляевым также изменена структура органов исполнительной власти.

21 министерство:

- внутренней политики и развития местного самоуправления; 

- жилищно-коммунального хозяйства; 

- здравоохранения; 

- имущественных и земельных отношений;

- культуры и туризма; 

- массовых коммуникаций;

- молодежной политики; 

- образования; 

- по контролю и профилактике коррупционных нарушений;

- по правовому обеспечению;

- по региональной безопасности;

- природных ресурсов и экологии; 

- промышленности и торговли; 

- сельского хозяйства; 

- спорта; 

- строительства; 

- транспорта и дорожного хозяйства; 

- труда и социальной защиты; 

- финансов; 

- цифрового развития и связи; 

- экономического развития. 

 

4 комитета:

- ветеринарии;

- по мобилизационной подготовке; 

- по науке и инноватике; 

- по тарифам. 

 

4 инспекции: 

- государственная жилищная инспекция; 

- по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

- по государственной охране объектов культурного наследия; 

- по государственному архитектурно-строительному надзору.

 

В рамках указанных изменений: 

- в министерство труда и социальной защиты будут переданы функции в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

- к полномочиям министерства по правовому обеспечению будут отнесены помимо вопросов организационного обеспечения деятельности мировых судей, вопросы оказания бесплатной юридической помощи и обеспечения единства правовой практики в регионе;

- министерству культуры будут переданы функции в сфере туризма;

функции комитета по печати и управления пресс-службы объединит в себе министерство массовых коммуникаций. 

 

С 15 ноября по решению губернатора:

- вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами будут переданы министерству жилищно-коммунального хозяйства, а вопросами топливно-энергетического комплекса, включая догазификацию, займется министерство энергетики; 

- в компетенцию министерства сельского хозяйства войдут вопросы экологии и природопользования; 

- полномочия в сфере регионального государственного строительного (контроля) надзора будут переданы министерству строительства, а инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору будет переименована в комитет по архитектуре и градостроительству.

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вчера, в 23:15 −1
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