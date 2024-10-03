Дмитрий Миляев утвердил новую структуру правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал Указ, согласно которому с 4 октября будет сформирован новый состав Правительства региона.
В него войдут:
- первый заместитель губернатора– председатель Правительства;
- заместитель губернатора – руководитель аппарата Правительства– начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата Правительства;
- 3 заместителя губернатора;
- 4 заместителя председателя Правительства;
- 4 заместителя председателя Правительства – министра;
- 17 министров.
Дмитрием Миляевым также изменена структура органов исполнительной власти.
21 министерство:
- внутренней политики и развития местного самоуправления;
- жилищно-коммунального хозяйства;
- здравоохранения;
- имущественных и земельных отношений;
- культуры и туризма;
- массовых коммуникаций;
- молодежной политики;
- образования;
- по контролю и профилактике коррупционных нарушений;
- по правовому обеспечению;
- по региональной безопасности;
- природных ресурсов и экологии;
- промышленности и торговли;
- сельского хозяйства;
- спорта;
- строительства;
- транспорта и дорожного хозяйства;
- труда и социальной защиты;
- финансов;
- цифрового развития и связи;
- экономического развития.
4 комитета:
- ветеринарии;
- по мобилизационной подготовке;
- по науке и инноватике;
- по тарифам.
4 инспекции:
- государственная жилищная инспекция;
- по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;
- по государственной охране объектов культурного наследия;
- по государственному архитектурно-строительному надзору.
В рамках указанных изменений:
- в министерство труда и социальной защиты будут переданы функции в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;
- к полномочиям министерства по правовому обеспечению будут отнесены помимо вопросов организационного обеспечения деятельности мировых судей, вопросы оказания бесплатной юридической помощи и обеспечения единства правовой практики в регионе;
- министерству культуры будут переданы функции в сфере туризма;
функции комитета по печати и управления пресс-службы объединит в себе министерство массовых коммуникаций.
С 15 ноября по решению губернатора:
- вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами будут переданы министерству жилищно-коммунального хозяйства, а вопросами топливно-энергетического комплекса, включая догазификацию, займется министерство энергетики;
- в компетенцию министерства сельского хозяйства войдут вопросы экологии и природопользования;
- полномочия в сфере регионального государственного строительного (контроля) надзора будут переданы министерству строительства, а инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору будет переименована в комитет по архитектуре и градостроительству.