Дмитрий Миляев утвердил новую структуру правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал Указ, согласно которому с 4 октября будет сформирован новый состав Правительства региона.

В него войдут:

- первый заместитель губернатора– председатель Правительства;

- заместитель губернатора – руководитель аппарата Правительства– начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата Правительства;

- 3 заместителя губернатора;

- 4 заместителя председателя Правительства;

- 4 заместителя председателя Правительства – министра;

- 17 министров.

Дмитрием Миляевым также изменена структура органов исполнительной власти.

21 министерство:

- внутренней политики и развития местного самоуправления;

- жилищно-коммунального хозяйства;

- здравоохранения;

- имущественных и земельных отношений;

- культуры и туризма;

- массовых коммуникаций;

- молодежной политики;

- образования;

- по контролю и профилактике коррупционных нарушений;

- по правовому обеспечению;

- по региональной безопасности;

- природных ресурсов и экологии;

- промышленности и торговли;

- сельского хозяйства;

- спорта;

- строительства;

- транспорта и дорожного хозяйства;

- труда и социальной защиты;

- финансов;

- цифрового развития и связи;

- экономического развития.

4 комитета:

- ветеринарии;

- по мобилизационной подготовке;

- по науке и инноватике;

- по тарифам.

4 инспекции:

- государственная жилищная инспекция;

- по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

- по государственной охране объектов культурного наследия;

- по государственному архитектурно-строительному надзору.

В рамках указанных изменений:

- в министерство труда и социальной защиты будут переданы функции в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

- к полномочиям министерства по правовому обеспечению будут отнесены помимо вопросов организационного обеспечения деятельности мировых судей, вопросы оказания бесплатной юридической помощи и обеспечения единства правовой практики в регионе;

- министерству культуры будут переданы функции в сфере туризма;

функции комитета по печати и управления пресс-службы объединит в себе министерство массовых коммуникаций.

С 15 ноября по решению губернатора:

- вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами будут переданы министерству жилищно-коммунального хозяйства, а вопросами топливно-энергетического комплекса, включая догазификацию, займется министерство энергетики;

- в компетенцию министерства сельского хозяйства войдут вопросы экологии и природопользования;

- полномочия в сфере регионального государственного строительного (контроля) надзора будут переданы министерству строительства, а инспекция по государственному архитектурно-строительному надзору будет переименована в комитет по архитектуре и градостроительству.