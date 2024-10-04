С 4 по 7 октября на улице Агеева в Туле ограничат движение транспорта

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время капремонта трамвайных путей.

С 21.00 4 октября по 5.00 7 октября на участке от ул. Тимирязева до ул. Горняцкой по ул. Агеева в целях обеспечения безопасности дорожного движения движение всех видов транспорта будет ограничено.

Связано это с капитальным ремонтом трамвайных путей.

Движение трамваев № 12 и 13, автобусов № 55 будет осуществляться по измененной схеме.

Трамваи, осуществляющие регулярные перевозки по регулируемым тарифам:

№ 12 «пос. Менделеевский — ул. Штыковая» (кол-во единиц 5): пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького;

№ 12 «пос. Менделеевский — ул. Штыковая» (кол-во единиц 3): Красный перекоп — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького;

№ 13 «пос. Менделеевский — ст. Металлург» (кол-во единиц 2): пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов;

№ 13 «пос. Менделеевский — ст. Металлург» (кол-во единиц 2): Красный перекоп — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов.

Автобусы, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам:

№ 55 (ст. Южная-12 проезд (Мясново): пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова.