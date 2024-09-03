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Ценные бумаги, земли и доход: сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Тульской области

Ценные бумаги, земли и доход: сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Тульской области

Myslo заглянул в кошельки кандидатов в губернаторы Тульской области.

Напомним, выборы состоятся с 6 по 8 сентября, на данный момент на пост главы региона претендуют пять человек:

  • Александр Балберов (ЛДПР);
  • Сергей Гребенщиков (Справедливая Россия — Патриоты — За правду);
  • Денис Илюхин (Коммунистическая партия «Коммунисты России»);
  • Алексей Лебедев (КПРФ);
  • Дмитрий Миляев (Единая Россия)
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Самым богатым по общему доходу стал нынешний врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев. Он заработал 7,9 миллиона рублей. Глава региона имеет долю в квартире, два автомобиля и ценные бумаги: инвестиционные паи: 9486,0161 паев, общая стоимость которых 450 тысяч рублей. Довольно скромно. 

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На втором месте идет Александр Балберов с общим доходом в 5 миллионов рублей за год. Кандидат от ЛДПР богат на имущество. На господина Балберова зарегистрирован один земельный участок, три квартиры, дача и четыре транспортных средства, грузовой автомобиль, прицеп, моторное судно, лодочный мотор. 

Что касается ценных бумаг, то их общая стоимость составила 900 тысяч рублей. Это акции в ПАО Газпром — 10000 штук, ПАО Россети — 4524 штук, ІТІ Funds RusRTS Equity (эмитент — Fuchs Asset Management S.A.) AO «Россельхозбанк» — 126 штуки; облигации: 900 штук.

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На третьем месте расположился кандидат от «Коммунистов России» Денис Илюхин с общим доходом в 5,5 миллиона рублей. У него в собствености три земельных участка, три квартиры, гараж и три автомобиля, мотовездеход, прицеп. Господин Илюхин имеет акции в компании «Яндекс»; принимает участие в коммерческих организациях: ООО «Пчелка Майя», доля участия — 25%, ООО «Ярило», доля участия — 49%. 

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«Справедливоросс» Сергей Гребенщиков занял в нашем рейтинге четвертое место с общим доходом в 3,3 миллиона рублей. У кандидата в губернаторы есть две квартиры и ценные бумаги — облигации 390 штук, общая стоимость которых оценивается в 390 тысяч рублей. 

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Замыкает пятерку миллионеров скромный Алексей Лебедев от КПРФ. Он зарабатывает почти 459 тысяч рублей. В собственности есть квартира. 

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Автор:
сегодня, в 11:54 0
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