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Туляк написал песню и снял клип про город и «Слободу»

Туляк написал песню и снял клип про город и «Слободу»

Музыка и вокал – результат работы нейросети.

Алексей Хорсейкин на днях опубликовал в ВКонтакте клип на песню про Тулу и газету «Слобода». Особенность ее в том, что исполнителем и автором музыки стал искусственный интеллект. 

Алексей рассказал, как шла работа над клипом:

— «Слободу» знаю практически с самого начала работы издания, когда она ещё рядом с «Олбани» находились, и когда в ней печаталась Ева Адамс [страничка «Интим» — прим. авт.]. Мысль создать песню зрела давно. Написал текст, через ИИ сделал музыку и вокал. Поскольку почти не выхожу из дома, и снять что-то не имею возможности, то видеоряд брал из роликов в сети.

А вот и сама работа Алексея:

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Люди
Алексей Хорсейкин
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