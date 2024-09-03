Туляк написал песню и снял клип про город и «Слободу»

Алексей Хорсейкин на днях опубликовал в ВКонтакте клип на песню про Тулу и газету «Слобода». Особенность ее в том, что исполнителем и автором музыки стал искусственный интеллект.

Алексей рассказал, как шла работа над клипом:

— «Слободу» знаю практически с самого начала работы издания, когда она ещё рядом с «Олбани» находились, и когда в ней печаталась Ева Адамс [страничка «Интим» — прим. авт.]. Мысль создать песню зрела давно. Написал текст, через ИИ сделал музыку и вокал. Поскольку почти не выхожу из дома, и снять что-то не имею возможности, то видеоряд брал из роликов в сети.

А вот и сама работа Алексея: