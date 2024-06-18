  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В Госдуме предложили штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Госдуме предложили штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним

В Госдуме предложили штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним

Данное поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 18 июня.

Меры ответственности за нарушение запрета продажи энергетиков детям проработают в нижней палате парламента. Об этом сообщает «Интерфакс».

– Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон, — сказал Вячеслав Володин.

Он считает, что за основу при разработке можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий.

Подготовят соответствующую законодательную инициативу комитеты по госстроительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:07 0
Другие статьи по темам
Событие
энергетикипродажа энергетиков
Люди
Вячеслав Володин
Место
Госдума

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Велосипедисту чуть по голове не проехали»: жесткое видео с ул. Октябрьской
«Велосипедисту чуть по голове не проехали»: жесткое видео с ул. Октябрьской
Выпускница тульского лицея набрала 300 баллов по трем предметам ЕГЭ
Выпускница тульского лицея набрала 300 баллов по трем предметам ЕГЭ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.