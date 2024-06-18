В Госдуме предложили штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним

Меры ответственности за нарушение запрета продажи энергетиков детям проработают в нижней палате парламента. Об этом сообщает «Интерфакс».

– Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон, — сказал Вячеслав Володин.

Он считает, что за основу при разработке можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий.

Подготовят соответствующую законодательную инициативу комитеты по госстроительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.