Выпускница тульского лицея набрала 300 баллов по трем предметам ЕГЭ

Выпускница тульского лицея № 2 им. Б. А. Слободскова Мария Овсянникова получила высший балл на ЕГЭ по профильной математике, русскому языку и физике. Об этом сообщает министерство образования региона.
С пятого класса Мария — активный участник олимпиад различного уровня, где она занимала призовые места.
Девушка раскрыла свой секрет подготовки к ЕГЭ — решаешь один вариант, ищешь свои слабые места и прорабатываешь именно их, не тратя время на то, что хорошо получается.
Мечта выпускницы — поступить в вуз на прикладную математику.