Выпускница тульского лицея набрала 300 баллов по трем предметам ЕГЭ

Фото предоставлено министерством образования Тульской области.

Выпускница тульского лицея № 2 им. Б. А. Слободскова Мария Овсянникова получила высший балл на ЕГЭ по профильной математике, русскому языку и физике. Об этом сообщает министерство образования региона.

С пятого класса Мария — активный участник олимпиад различного уровня, где она занимала призовые места.

Девушка раскрыла свой секрет подготовки к ЕГЭ — решаешь один вариант, ищешь свои слабые места и прорабатываешь именно их, не тратя время на то, что хорошо получается.

Мечта выпускницы — поступить в вуз на прикладную математику.