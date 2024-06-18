  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Выпускница тульского лицея набрала 300 баллов по трем предметам ЕГЭ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Выпускница тульского лицея набрала 300 баллов по трем предметам ЕГЭ
Фото предоставлено министерством образования Тульской области.

Выпускница тульского лицея набрала 300 баллов по трем предметам ЕГЭ

Мечта девушки — поступить в вуз на прикладную математику.

Выпускница тульского лицея № 2 им. Б. А. Слободскова Мария Овсянникова получила высший балл на ЕГЭ по профильной математике, русскому языку и физике. Об этом сообщает министерство образования региона.

С пятого класса Мария — активный участник олимпиад различного уровня, где она занимала призовые места.

Девушка раскрыла свой секрет подготовки к ЕГЭ — решаешь один вариант, ищешь свои слабые места и прорабатываешь именно их, не тратя время на то, что хорошо получается.

Мечта выпускницы — поступить в вуз на прикладную математику. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:57 +9
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выпускницаЕГЭ

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Госдуме предложили штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним
В Госдуме предложили штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним
В Тульской области подросток на «Муравье» сбил 14-летнего мальчика
В Тульской области подросток на «Муравье» сбил 14-летнего мальчика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.