«Велосипедисту чуть по голове не проехали»: жесткое видео с ул. Октябрьской

Кадры с моментом, который едва не привел к гибели мужчины, опубликовали в Сети.

Вечером 8 июня на ул. Октябрьской в Туле ехавший по краю проезжей части велосипедист едва не угодил под колеса попутного автомобиля. Видео с моментом происшествия опубликовали в телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула».

«Жизненный урок велосипедистам. Не сбили, упал сам. Реакция и дистанция помогли избежать серьезных последствий. P. S. От помощи отказался», — прокомментировал автор записи.

«Там рельсы. Его на рельсах повело. Очень опасно. Особенно мокрые когда. В этом месте надо либо на тротуар, либо левее ехать по основной проезжей части по мосту», - предположили в комментариях.