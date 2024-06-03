Сеть магазинов «Верный» подверглась хакерской атаке

Фото телеграм-канала: «Раньше всех. Ну почти.».

Представители супермаркета «Верный» подтвердили, что торговая сеть подверглась атаке на системы. Об этом сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.».

— Ряд систем работает с затруднениями. Компания работает над восстановлением работоспособности всех систем и клиентских сервисов. Обо всех изменениях мы будем сообщать нашим покупателям и поставщикам незамедлительно, — заявили представители компании.

Ранее писали, что в магазинах «Верный» не проходит оплата картой, не работают онлайн-кассы, сбоит мобильное приложение.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось об атаке на системы СДЭК. Сайт компании не работал, люди не могли отправить и получить посылки более суток.