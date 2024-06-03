В ближайшие часы в Тульской области ожидается гроза и сильные порывы ветра

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток на территории региона местами ожидаются грозы. Порывы ветра 12-17 м/с.
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
Об этом сообщили в Ситуационном центре губернатора Тульской области.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток на территории региона местами ожидаются грозы. Порывы ветра 12-17 м/с.
Телефоны экстренных служб: 112, 101.
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