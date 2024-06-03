В ближайшие часы в Тульской области ожидается гроза и сильные порывы ветра

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Об этом сообщили в Ситуационном центре губернатора Тульской области.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток на территории региона местами ожидаются грозы. Порывы ветра 12-17 м/с.

Телефоны экстренных служб: 112, 101.