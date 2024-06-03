Туляки назвали самые скучные и самые интересные профессии

На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 12% жителей Тулы. На втором месте — бухгалтеры с 11% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 7% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4% считают самой безрадостной профессию сторожа, 3% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 1% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей.

Любая работа скучна, если она нелюбимая, считают 5%. В противовес им каждый девятый уверяет, что скучных профессий быть не может.

В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили инженеры и врачи (по 7% голосов). По 5% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 4% — учителя и программиста. По 2% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2%, любая работа по душе — еще 6%.

Друзья, а у вас интересная работа? Делитесь мнениями в комментариях!