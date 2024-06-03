  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Из-за ДТП на въезде в Тулу образовалась гигантская пробка - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки назвали самые скучные и самые интересные профессии

Туляки назвали самые скучные и самые интересные профессии

Публикуем результаты занятного опроса портала SuperJob.

На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 12% жителей Тулы. На втором месте — бухгалтеры с 11% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 7% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4% считают самой безрадостной профессию сторожа, 3% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 1% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей.

Любая работа скучна, если она нелюбимая, считают 5%. В противовес им каждый девятый уверяет, что скучных профессий быть не может.

В рейтинге самых интересных видов деятельности первое место поделили инженеры и врачи (по 7% голосов). По 5% горожан считают самыми интересными профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого. По 4% — учителя и программиста. По 2% назвали увлекательными профессии водителя за возможность побывать во многих местах, менеджера по туризму, актера и юриста. Мнения о том, что интересна любая творческая профессия, придерживаются 2%, любая работа по душе — еще 6%.

 

Друзья, а у вас интересная работа? Делитесь мнениями в комментариях!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:05 +1
Другие статьи по темам
Прочее
опроспрофессииТулатулякиработа

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Клещи покусали туляков 161 раз на прошедшей неделе
Клещи покусали туляков 161 раз на прошедшей неделе
Сеть магазинов «Верный» подверглась хакерской атаке
Сеть магазинов «Верный» подверглась хакерской атаке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.