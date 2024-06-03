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РПЦ может запретить продажу товаров с религиозными символами

РПЦ может запретить продажу товаров с религиозными символами

Они могут оскорбить чувства верующих.

Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект, запрещающий регистрацию товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Об этом сообщает «Ъ». 

Как заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), использование таких обозначений с религиозной символикой может оскорбить чувства верующих.

— Регистрация подобного товарного знака будет противоречить принципам морали. В частности, церковь не устраивают вина «Душа Монаха», «Исповедь Грешницы», сигареты Saint George, а также товарные знаки «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн», — пишет источник.

Документ планировали внести в Госдуму до конца весенней сессии. С подобной просьбой несколько месяцев назад к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко обращался патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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