РПЦ может запретить продажу товаров с религиозными символами

Они могут оскорбить чувства верующих.

Русская православная церковь (РПЦ) и Роспатент подготовили законопроект, запрещающий регистрацию товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Об этом сообщает «Ъ».

Как заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), использование таких обозначений с религиозной символикой может оскорбить чувства верующих.

— Регистрация подобного товарного знака будет противоречить принципам морали. В частности, церковь не устраивают вина «Душа Монаха», «Исповедь Грешницы», сигареты Saint George, а также товарные знаки «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн», — пишет источник.

Документ планировали внести в Госдуму до конца весенней сессии. С подобной просьбой несколько месяцев назад к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко обращался патриарх Московский и всея Руси Кирилл.