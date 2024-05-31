Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

Ранее мы писали, что разговоры о перемещении Вячеслава Федорищева в Самару ходили давно. А сегодня, 31 мая, телеграм-канал Кремля опубликовал видео, на котором президент РФ Владимир Путин предлагает Федорищеву возглавить Самарскую область:

— Вячеслав Андреевич, вы поработали в правительстве Российской Федерации, затем в Тульской области на разных должностях. В последнее время были председателем правительства Тульской области. Вы начинали в правительстве, чем вы занимались здесь в Москве, в правительстве РФ?

— Уважаемый Владимир Владимирович! Работал в министерстве экономического развития, мне было поручено курирование двух направлений: свод, обобщение материалов правительства по исполнению ваших воинских указов, а также работа над стратегическими документами. Это стратегия социально-экономического развития и иные стратегические документы.

— В Туле начали с какой позиции?

— Заместитель губернатора по развитию экономики. Мне было поручено взаимодействие с предприятиями, а также с оборонно-промышленным комплексом. И далее мой руководитель, Алексей Геннадьевич Дюмин, поручил мне в большей степени увлекаться в процессы социально-экономического развития. Назначил меня сначала первым заместителем губернатора, а далее председателем правительства Тульской области.

— Я хочу предложить вам поработать в Самаре, в Самарской области.