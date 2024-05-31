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Тулячка: «На моего сына рухнула скульптура в «Золотом городе». Ребёнок получил травму головы»

Тулячка: «На моего сына рухнула скульптура в «Золотом городе». Ребёнок получил травму головы»

ЧП произошло 26 мая.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Даша Шустина. По словам женщины, во время отдыха на территории эко-курорта «Золотой город» на её пятилетнего ребёнка рухнула скульптура:

«Сын захотел сделать пару фотографий рядом с красивыми скульптурами. Пока я доставала камеру, Вова ухватился за деревянную экспозицию, и та рухнула на него. У сына зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. После вызова врачей и полиции, мы осмотрели площадку со скульптурами — почти все они не закреплены. Получается, площадка не огорожена, нет запрещающих знаков. Сколько еще детей получат здесь травмы?».

По нашей информации, мама пострадавшего уже написала заявление в полицию. По данному факту проводится проверка. 

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Мы пытались связаться с администрацией эко-курорта, чтобы взять комментарий, но нам лишь предложили «связаться с высшим руководством», после чего прекратили диалог, так и не предоставив контакты этого самого руководства.

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