Тулячка: «На моего сына рухнула скульптура в «Золотом городе». Ребёнок получил травму головы»

В редакцию Myslo обратилась тулячка Даша Шустина. По словам женщины, во время отдыха на территории эко-курорта «Золотой город» на её пятилетнего ребёнка рухнула скульптура:

«Сын захотел сделать пару фотографий рядом с красивыми скульптурами. Пока я доставала камеру, Вова ухватился за деревянную экспозицию, и та рухнула на него. У сына зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. После вызова врачей и полиции, мы осмотрели площадку со скульптурами — почти все они не закреплены. Получается, площадка не огорожена, нет запрещающих знаков. Сколько еще детей получат здесь травмы?».

По нашей информации, мама пострадавшего уже написала заявление в полицию. По данному факту проводится проверка.

Мы пытались связаться с администрацией эко-курорта, чтобы взять комментарий, но нам лишь предложили «связаться с высшим руководством», после чего прекратили диалог, так и не предоставив контакты этого самого руководства.