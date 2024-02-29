Туляки могут заработать до 300 тыс. рублей в сфере закупок

В феврале в Тульской области открыли 137 вакансий в сфере закупок.

Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность специалиста по тендерам. Ему предлагают зарплату в размере от 50 000 до 300 000 рублей на руки. В его обязанности войдет: формирование пакета документов от лица предприятия для участия в торгах по закупкам товаров (работ, услуг) в интересах организации, участие в процессе поиска, организации и проведения тендеров.

Уровень конкуренции составляет 5.6, что является показателем

умеренного уровня конкуренции соискателей за рабочие места.

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области в сфере закупок:



1. Специалист по тендерам от 50 000 до 300 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/91408163



2. Специалист тендерного отдела от 50 000 до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92524865



3. Снабженец от 150 000 до 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93767391



4. Менеджер по закупкам до 160 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/91271626



5. Менеджер по закупкам запасных частей и комплектующих для

металлорежущих станков от 100 000 до 120 000 руб. на руки,

https://tula.hh.ru/vacancy/93236592



6. Бизнес-ассистент по продажам огнеупоров и оборудования от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93326165



7. Начальник отдела закупок от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93208870