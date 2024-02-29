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Туляки могут заработать до 300 тыс. рублей в сфере закупок
Фото: freepik.com

Туляки могут заработать до 300 тыс. рублей в сфере закупок

Обзор самых высокооплачиваемых должностей подготовили в hh.ru.

В феврале в Тульской области открыли 137 вакансий в сфере закупок.

Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность специалиста по тендерам. Ему предлагают зарплату в размере от 50 000 до 300 000 рублей на руки. В его обязанности войдет: формирование пакета документов от лица предприятия для участия в торгах по закупкам товаров (работ, услуг) в интересах организации, участие в процессе поиска, организации и проведения тендеров.

Уровень конкуренции составляет 5.6, что является показателем
умеренного уровня конкуренции соискателей за рабочие места.

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области в сфере закупок:

1. Специалист по тендерам от 50 000 до 300 000 руб. на руки,
https://tula.hh.ru/vacancy/91408163

2. Специалист тендерного отдела от 50 000 до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92524865

3. Снабженец от 150 000 до 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93767391

4. Менеджер по закупкам до 160 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/91271626

5. Менеджер по закупкам запасных частей и комплектующих для
металлорежущих станков от 100 000 до 120 000 руб. на руки,
https://tula.hh.ru/vacancy/93236592

6. Бизнес-ассистент по продажам огнеупоров и оборудования от 100 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93326165

7. Начальник отдела закупок от 80 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93208870

8. Специалист по закупкам от 77 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/92901143

9. Менеджер по снабжению от 70 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93321240

10. Закупщик срезанных цветов от 70 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93326240

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