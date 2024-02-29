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Областная спортшкола по адаптивной физкультуре ищет специалиста по связям с общественностью

Областная спортшкола по адаптивной физкультуре ищет специалиста по связям с общественностью

Зарплата – 50 тыс. рублей.

В ГУ ДО ТО «Областная спортивная школа по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» требуется специалист по связям с общественностью. 

Должностные обязанности:

  • вести календарь руководителя;
  • напоминать о важных событиях и встречах;
  • выполнять поручения руководителя (назначение встреч, сбор информации);
  • работать за компьютером с документами, почтой;
  • сопровождать в поездках, командировках.

Требования к кандидату:

  • знаток ПК;
  • навыки делового общения и переписки;
  • коммуникабельность.

График:

5/2 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, пятница — до 17 часов. 

Учреждение располагается по адресу: ул. Санаторная, д. 5.


Телефон для справок: +7 953 185-73-63.

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