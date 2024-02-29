Областная спортшкола по адаптивной физкультуре ищет специалиста по связям с общественностью

В ГУ ДО ТО «Областная спортивная школа по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» требуется специалист по связям с общественностью.

Должностные обязанности:

вести календарь руководителя;

напоминать о важных событиях и встречах;

выполнять поручения руководителя (назначение встреч, сбор информации);

работать за компьютером с документами, почтой;

сопровождать в поездках, командировках.

Требования к кандидату:

знаток ПК;

навыки делового общения и переписки;

коммуникабельность.

График:



5/2 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, пятница — до 17 часов.

Учреждение располагается по адресу: ул. Санаторная, д. 5.