Областная спортшкола по адаптивной физкультуре ищет специалиста по связям с общественностью

В ГУ ДО ТО «Областная спортивная школа по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» требуется специалист по связям с общественностью.
Должностные обязанности:
- вести календарь руководителя;
- напоминать о важных событиях и встречах;
- выполнять поручения руководителя (назначение встреч, сбор информации);
- работать за компьютером с документами, почтой;
- сопровождать в поездках, командировках.
Требования к кандидату:
- знаток ПК;
- навыки делового общения и переписки;
- коммуникабельность.
График:
5/2 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, пятница — до 17 часов.
Учреждение располагается по адресу: ул. Санаторная, д. 5.
Телефон для справок: +7 953 185-73-63.