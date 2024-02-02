Эксперты предсказывают подорожание шоколада в России

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Во всем виноваты какао-бобы.

В этом году россияне могут столкнуться с дефицитом шоколада из-за роста цен на основное сырье и сложности его поставки. О дефиците какао-бобов «Газете.Ru» рассказал основатель кондитерской фабрики «Томер» Андрей Латышев.

За последний год стоимость какао-бобов и какао тертого выросла на 100-150% против прогнозируемых 50%. Производители испытывают серьезные проблемы с закупками даже по таким ценам.

Многие поставщики не продают имеющееся сырье, ожидая повышения цен.

Дефицит может привести к исчезновению с витрин качественного шоколада.

Торговые сети не дадут повысить цены на продукцию пропорционально росту цен на сырье. Производителям это невыгодно, поэтому, Латышев считает, некоторые предприятия средней руки уже в ближайшее время могут покинуть рынок.

Есть и еще одна альтернатива — шоколад будут делать без какао-бобов.