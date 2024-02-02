Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 300 000 рублей в сфере финансов

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере финансов за февраль стали самыми высокооплачиваемыми.
Топ-10 выглядит так:
- Тендерный специалист — от 50 000 до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91408163
- Ведущий специалист выездного взыскания — от 80 000 до 170 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/91724735
- Менеджер по развитию бизнеса — от 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/91719562
- Менеджер по лизингу — от 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/92000304
- Руководитель направления онлайн-продаж — от 100 000 до 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92000360
- Менеджер по продажам B2B — от 80 000 до 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90455789
- Инженер-проектировщик — от 112 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/92027427
- Руководитель малого и среднего бизнеса — от 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/90052769
- Менеджер по продаже зарплатных проектов — от 110 000 руб. до вычета налогов,https://tula.hh.ru/vacancy/91353548
- Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса — от 106 500 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/91715078