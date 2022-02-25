Российские банки выступили с совместным обращением к клиентам

Они призывают граждан не доверять слухам, обращаться за разъяснениями в банковские офисы и на официальные сайты.

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки подготовили совместное обращение к клиентам, отметив, что все они – «сильные соперники, сегодня солидарные друг с другом». Вот что говорится в обращении:

«Мы обеспечиваем бесперебойную работу всего финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности.

Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно.

Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.

В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях».