В Туле с начала февраля отремонтировали 3500 квадратных метров дорог
Работы проводятся ежедневно силами шести специализированных бригад.
Для поддержания эксплуатационных характеристик объектов улично-дорожной сети в Туле проводится аварийно-восстановительный ремонт асфальтового покрытия. Работы ежедневно проводят 4 бригады специализированных подрядных организаций и 2 бригады городского «Центра организации дорожно-транспортной деятельности».
С начала месяца объем выполненных работ по ямочному ремонту составил свыше 3500 кв. м. Ремонт проводили на Щекинском шоссе, Павшинском мосту, на улицах Ложевой, Рязанской, Революции, Братьев Жабровых, Автомобилистов.
Ямочный ремонт в Туле ведется по объектам, выявленным в ходе инспекции, проведённой сотрудниками профильного управления городской администрации, в результате совместной работы с контролирующими органами и по заявкам жителей.
Заявку на ремонт туляки могут подать по телефону: 30-47-81.