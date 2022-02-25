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В Туле с начала февраля отремонтировали 3500 квадратных метров дорог
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле с начала февраля отремонтировали 3500 квадратных метров дорог

Работы проводятся ежедневно силами шести специализированных бригад.

Для поддержания эксплуатационных характеристик объектов улично-дорожной сети в Туле проводится аварийно-восстановительный ремонт асфальтового покрытия. Работы ежедневно проводят 4 бригады специализированных подрядных организаций и 2 бригады городского «Центра организации дорожно-транспортной деятельности».

С начала месяца объем выполненных работ по ямочному ремонту составил свыше 3500 кв. м. Ремонт проводили на Щекинском шоссе, Павшинском мосту, на улицах Ложевой, Рязанской, Революции, Братьев Жабровых, Автомобилистов.

Ямочный ремонт в Туле ведется по объектам, выявленным в ходе инспекции, проведённой сотрудниками профильного управления городской администрации, в результате совместной работы с контролирующими органами и по заявкам жителей.

Заявку на ремонт туляки могут подать по телефону: 30-47-81.

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