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В Плеханово неадекватный мужчина бегал по улице с ножом

В Плеханово неадекватный мужчина бегал по улице с ножом

Возмутителя спокойствия задержали полицейские и передали психиатрам.

Как стало известно Myslo, днём 25 февраля в пос. Плеханово неизвестный мужчина бегал по улицам и приставал к жителям. В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили факт происшествия. После того, как на место прибыли полицейские, возмутитель спокойствия скрылся на территории цыганского табора.

Там он достал нож и стал угрожать нанести себе телесные повреждения, а затем потребовал от полицейских привезти его мать для переговоров. В конце концов, полицейские удалось задержать мужчину и передать его прибывшей на место происшествия психиатрической бригаде.

 

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