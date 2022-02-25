В Плеханово неадекватный мужчина бегал по улице с ножом

Как стало известно Myslo, днём 25 февраля в пос. Плеханово неизвестный мужчина бегал по улицам и приставал к жителям. В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили факт происшествия. После того, как на место прибыли полицейские, возмутитель спокойствия скрылся на территории цыганского табора.

Там он достал нож и стал угрожать нанести себе телесные повреждения, а затем потребовал от полицейских привезти его мать для переговоров. В конце концов, полицейские удалось задержать мужчину и передать его прибывшей на место происшествия психиатрической бригаде.