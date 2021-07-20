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Численность избирателей в Тульской области превысила 1 млн человек

Численность избирателей в Тульской области превысила 1 млн человек

Об этом сообщает региональный избирком.

Численность избирателей, зарегистрированных на территории Тульской области на 1 июля 2021 года, составила 1 млн 160 тысяч 563 человека.
 
Среди муниципальных образований региона наибольшее число избирателей в Пролетарском районе Тулы – 115 741 человек, в Новомосковске – 111 443 и Щекинском районе – 77 286.
 
Наименьшее число избирателей насчитывается в Каменском районе – 6545, рабочем поселке Новогуровский – 2594 и поселке Славный – 1211.
 
Напомним, 19 сентября, в единый день голосования, в Тульской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 8-го созыва и выборы губернатора Тульской области. В МО Дедиловское Киреевского района, рабочем поселке Заокский, в городах Ясногорск и Кимовск – дополнительные выборы в Собрания депутатов. В соответствии с постановлением ЦИК России голосование будет проходить в течение трех дней − 17, 18 и 19 сентября. 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:00 −3
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