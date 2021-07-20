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Don’t pop it! В кластере «Октава» появился новый арт-объект

Don’t pop it! В кластере «Октава» появился новый арт-объект

20 июля большой разноцветный pop it установили на втором этаже кластера. Он простоит там до осени.

Арт-объект «Не трогать руками POP IT» — результат творчества креативной команды кластера. 

Одна из особенностей новой игрушки — ее бессмысленность в мире, где всё должно быть полезным и устойчивым. А ирония pop it в кластере заключается в невозможности и запрете его потрогать, что лишает эту игрушку смысла в современной жизни, становящейся всё менее осязательной.

Арт-объект простоит на втором этаже кластера (Музей станка) ориентировочно до середины сентября.

 

Pop it — игрушка-антистресс, герой нашего времени для детей и взрослых. «Октава» не смогла пройти мимо тренда последних месяцев: всем нам нужен общественный антистресс. Новая китайская антистресс-игрушка кажется одним из способов решить проблему возрастающей тревоги. 

Темп и ритм повседневной жизни ускорились благодаря компьютерам, телефонам и другим высокотехнологичным гаджетам, а вместе с тем усложняется процесс обработки информации мозгом. В повышении уровня стресса виноват и коронавирус: пандемия запустила перманентное состояние неопределенности и беспомощности.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:40 −7
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Место
ТулаОктава
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