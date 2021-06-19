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Тульская область получит более 700 млн рублей на комплексное развитие села
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область получит более 700 млн рублей на комплексное развитие села

Деньги выделены в рамках господдержки.

Накануне наш регион с рабочим визитом посетила заместитель Министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Вместе с первым заместителем губернатора Тульской области Вячеславом Федорищевым она ознакомилась с работой Тульского молочного комбината.
 
«Также заместитель Министра ознакомилось с ходом реализации Госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Тульской области. В этом году объем господдержки для Тульской области увеличен до 713 млн рублей», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
Также Оксана Лут посетила село Дедилово Киреевского района. Там с участием средств федерального бюджета строят Дом культуры. В нем будут зрительный зал на 132 места, библиотека классы и экспозиционные площадки. Завершить строительство планируется в 2022 году.
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