В Плавске с дачного участка украли емкость объемом 3 тысячи литров

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В дежурную часть плавской полиции обратился 49-летний мужчина. Он заявил, что с его земельного участка у автодороги «Плавск-Одоев» украли металлическую емкость объемом 3 тысячи литров.

«Сотрудники полиции при проведении мероприятий установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался нигде не работающий 30-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания, похищенное имущество обнаружено и изъято.