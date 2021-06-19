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В Плавске с дачного участка украли емкость объемом 3 тысячи литров
Изображение Matthias Bockel с сайта Pixabay

В Плавске с дачного участка украли емкость объемом 3 тысячи литров

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть плавской полиции обратился 49-летний мужчина. Он заявил, что с его земельного участка у автодороги «Плавск-Одоев» украли металлическую емкость объемом 3 тысячи литров.
 
«Сотрудники полиции при проведении мероприятий установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался нигде не работающий 30-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания, похищенное имущество обнаружено и изъято.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:58 +4
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