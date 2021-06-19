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Крупное ДТП с маршруткой и грузовиком в Тульской области: шесть человек пострадали, один погиб

Крупное ДТП с маршруткой и грузовиком в Тульской области: шесть человек пострадали, один погиб

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

Стала известна предполагаемая причина серьезной аварии с участием грузовика и маршрутки в Щекинском районе Тульской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по предварительной информации, грузовик DAF с полуприцепом совершил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с микроавтобусом ГАЗель NEXT. Последний следовал по маршруту «Щекино-Лазарево».
 

 
После столкновения ГАЗель врезалась в опору линии электропередачи, съехала в кювет и опрокинулась набок.
 
В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался от полученных травм. Остальные пассажиры, среди которых 3-летний ребенок, доставлены в медицинское учреждение.
 
«На месте происшествия работают следователи полиции, которые устанавливают обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия, сотрудники Госавтоинспекции принимают меры по скорейшей ликвидации последствий аварии», — сообщили в пресс-службе полиции.
 
Тем временем региональный Следственный комитет проводит по факту происшествия доследственную проверку на предмет ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работают следователи.
 
 

Также по факту происшествия проводит проверку прокуратура. Кроме того, региональное ведомство взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СО ОМВД России по Щекинскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 1
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 2
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 3
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 4
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 5
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 6
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 7
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 8
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 9
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 10
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 11
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 12
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 13
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 14
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 15
В Тульской области фура влетела в автобус: перекрыта трасса М-2, Фото: 16
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:16 +4
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Тульская областьЩекинский район
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