Тульская область заняла 28-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
Верхние строчки рейтинга у Москвы и Питера.
Эксперты РИА Новости подготовили 11-й рейтинг социально-экономического положения регионов. Рейтинг построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год.
Тульская область, в сравнении с прошлогодним рейтингом, потеряла одну позицию и опустилась с 27-го на 28-е место.
Верхние строчки рейтинга у Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-7 попали Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область.
Результаты рейтинга показывают, что ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась. Как отмечают эксперты, свою роль в этом сыграли сложные условия, такие как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика.
Другие статьи по темам