Тульская область заняла 28-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Верхние строчки рейтинга у Москвы и Питера.

Эксперты РИА Новости подготовили 11-й рейтинг социально-экономического положения регионов. Рейтинг построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год.

Тульская область, в сравнении с прошлогодним рейтингом, потеряла одну позицию и опустилась с 27-го на 28-е место.

Верхние строчки рейтинга у Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-7 попали Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область.