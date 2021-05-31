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Тульская область заняла 28-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Тульская область заняла 28-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Верхние строчки рейтинга у Москвы и Питера.

Эксперты РИА Новости подготовили 11-й рейтинг социально-экономического положения регионов. Рейтинг построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год. 
 
Тульская область, в сравнении с прошлогодним рейтингом, потеряла одну позицию и опустилась с 27-го на 28-е место. 
 
Верхние строчки рейтинга у Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-7 попали Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Татарстан,  Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область.
 
Результаты рейтинга показывают, что ситуация в большинстве регионов по сравнению с 2019 годом ухудшилась. Как отмечают эксперты, свою роль в этом сыграли сложные условия, такие как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика.
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