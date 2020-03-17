ДТП в Кимовском районе: два бесправных водителя ВАЗ нашли друг друга

16 марта в 22.20 на 32-м километре автодороги Кимовск — Епифань — Куликово поле — Кресты в Кимовском районе произошло ДТП.

24-летний водитель ВАЗ-21060, по предварительной информации, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-217230 под управлением 21-летнего парня.

В результате ДТП пострадали трое: водитель «шестерки» и его 25-летний пассажир — их госпитализировали, а также водитель «Приоры», которому оказали медпомощь на месте.