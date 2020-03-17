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ДТП в Кимовском районе: два бесправных водителя ВАЗ нашли друг друга

ДТП в Кимовском районе: два бесправных водителя ВАЗ нашли друг друга

В результате автоаварии пострадали три человека.

16 марта в 22.20 на 32-м километре автодороги Кимовск — Епифань — Куликово поле — Кресты в Кимовском районе произошло ДТП.
 
24-летний водитель ВАЗ-21060, по предварительной информации, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-217230 под управлением 21-летнего парня.
 
В результате ДТП пострадали трое: водитель «шестерки» и его 25-летний пассажир — их госпитализировали, а также водитель «Приоры», которому оказали медпомощь на месте.
 
В ГИБДД отметили, что оба водителя не имели водительских прав.
В Госавтоинспекции напоминают, что за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишения права управления на срок до 6 месяцев. За повторное нарушение можно лишиться права управления транспортным средством на один год.

 

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