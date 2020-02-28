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ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля

ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля

28 февраля все пользователи ВТБ Онлайн смогут проводить операции в мобильном банке бесплатно — комиссии за все платежи и переводы будут отменены.

Такое решение банк принял в связи с возникшими накануне перебоями в работе онлайн сервиса.

ВТБ делает этот шаг первым из крупных игроков банковского рынка в России.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников:

— С каждым годом аудитория нашего мобильного банка растет, сейчас им пользуются уже 8 млн клиентов. Доверие клиентов для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их, — Банк принял решение, что все потраченные на транзакции в ВТБ Онлайн 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте — все они получат об этом соответсвующие уведомления.

27 февраля работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена в 19.30 МСК.

Сбой в работе был вызван масштабной перестройкой IT-инфраструктуры банка, цель которой — создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов.

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