Где расположены треноги в Тульской области: карта

Фото из архива Myslo.

Треноги устанавливают в местах концентрации ДТП для профилактики аварий и снижения тяжести последствий в них. В Тульской области на дорогах расположены 40 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.



Региональная Госавтоинспекция напоминает, что одной из наиболее частых причин дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение скоростного режима водителями.

- Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия. Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой, — отметили в ГИБДД.

Myslo публикует карту местонахождения передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Треноги здесь будут расположены с 28 февраля по 5 марта: