Арт-объект в парке Донского сломали дети

В Донском Тульской области полиция установила личности двух детей, которые повредили арт-объект в местном сквере. Одному мальчику девять лет, а второму десять. Судя по записи камеры видеонаблюдения, во время игры они забрались на объект, из-за чего он сломался. Через некоторое время дети вернулись и попытались самостоятельно его починить, но у них это не вышло.

«В настоящее время на родителей детей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним , в ночь на 27 февраля в Донском был поврежден арт-объект в виде голубя мира на ладони.

Фото: vk.com/don_podsl