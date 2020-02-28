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Арт-объект в парке Донского сломали дети

Арт-объект в парке Донского сломали дети

На родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы.

В Донском Тульской области полиция установила личности двух детей, которые повредили арт-объект в местном сквере. Одному мальчику девять лет, а второму десять. Судя по записи камеры видеонаблюдения, во время игры они забрались на объект, из-за чего он сломался. Через некоторое время дети вернулись и попытались самостоятельно его починить, но у них это не вышло.
 
«В настоящее время на родителей детей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Напомним, в ночь на 27 февраля в Донском был поврежден арт-объект в виде голубя мира на ладони.
Фото: vk.com/don_podsl
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:23 +2
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Тульская областьДонской

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