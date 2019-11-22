новости
новости
Регистрация
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»

ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»

ВТБ совместно с РБК объявляют о старте специального проекта «Честный стол», направленного на поддержку российского бизнеса.

В его рамках также пройдет конкурс, в котором может принять участие любой предприниматель.

В проекте «Честный стол» 15 основателей и руководителей крупных российских компаний подробно расскажут о создании и развитии собственного дела.

В их числе будут Максим Каширин (основатель и президент Simple Group), Денис Долматов (генеральный директор CarPrice), Феликс Шпильман (CEO Ostrovok.ru) и многие другие. Читатели узнают не только о взлетах, но и ошибках и трудностях, которые преодолели эти предприниматели.

Конкурс в поддержку проекта продлится до 16 декабря. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте, а затем выполнить творческое задание — написать эссе на тему «Сложности, которые привели мой бизнес к успеху». Это должна быть история предпринимателя о существующем зарегистрированном бизнесе.

Жюри конкурса возглавит заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. В комиссию, которая выберет победителей, также войдут основатель компании «Дымов» — Вадим Дымов, руководитель РБК-ТВ Илья Доронов, а также бизнес-тренер Владимир Герасичев.

С первого дня конкурса на сайте начинается голосование, по итогам которого будет определен рейтинг участников по количеству поданных голосов. Жюри выберет лучшие из проектов, вошедших в первую десятку рейтинга.

Победителю конкурса будет вручена призовая сумма в размере 1 000 000 рублей на развитие бизнеса. Вместе с участниками, занявшими второе и третье места, он получит годовое премиальное обслуживание в ВТБ. Победители будут поощрены электронным сертификатом на мотивационный тренинг «Контекст», который проводит бизнес-тренер Владимир Герасичев. Призеры конкурса также смогут принять участие в индивидуальном тренинге от ВТБ на тему «Выход на экспорт» и получить консультации экспертов из компании Business Relations.

Денис Бортников:

— ВТБ оказывает всестороннюю поддержку среднему и малому бизнесу. В соответствии с нашей новой стратегией мы стремимся стать для предпринимателей банком-экспертом, который не только поможет эффективно воспользоваться услугами, но и подскажет, как продуктивно развивать бизнес. Наш новый проект позволит предпринимателям, ориентированным на энергичный рост, ознакомиться с опытом успешных компаний. Именно они составляют большинство среди наших клиентов и партнеров и служат основой для устойчивого развития экономики страны.

В 2018 году ВТБ вместе с мультимедийным холдингом РБК также запускали конкурс в поддержку предпринимателей — «Помогаем делом». За время его проведения сайт проекта посетили более 1,3 млн пользователей, а истории становления своего бизнеса представили жюри свыше 200 участников из более чем 65 городов России.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:00
Другие статьи по темам
Событие
спецпроект Честный стол
Место
МоскваВТБ и РБК
Прочее
проект о развитии собственного дела

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пьяный метнул нож в шею своей подруги
В Тульской области пьяный метнул нож в шею своей подруги
В Пролетарском округе Тулы поймали похитителей аккумулятора
В Пролетарском округе Тулы поймали похитителей аккумулятора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.