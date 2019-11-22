В Тульской области пьяный метнул нож в шею своей подруги

Фото из архива Myslo

В Чернском районе суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся по ч.4 ст 111 УК Р. Ф. Как установили следствие и суд, в ночь на 1 августа этого года гражданин Кириллов выпивал вместе со своей сожительницей.

«Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь в дверном проеме комнаты, используя нож в качестве оружия, умышленно кинул его в сидевшую в кресле П. Он попал ей в область шеи», — сообщила Myslo пресс-секретарь УСД в Тульской области.

Суд пришел к выводу, что между действиями мужчины и смертью его сожительницы на месте происшествия есть прямая причинно-следственная связь. Кириллов признан виновным и ему назначено 7,5 лет исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу суд оставил осужденному прежнюю меру пресечения в виде заключения под стражу.