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В Тульской области пьяный метнул нож в шею своей подруги
Фото из архива Myslo

В Тульской области пьяный метнул нож в шею своей подруги

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В Чернском районе суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся по ч.4 ст 111 УК Р. Ф. Как установили следствие и суд, в ночь на 1 августа этого года гражданин Кириллов выпивал вместе со своей сожительницей.
 
«Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, находясь в дверном проеме комнаты, используя нож в качестве оружия, умышленно кинул его в сидевшую в кресле П. Он попал ей в область шеи», — сообщила Myslo пресс-секретарь УСД в Тульской области.
 
Суд пришел к выводу, что между действиями мужчины и смертью его сожительницы на месте происшествия есть прямая причинно-следственная связь. Кириллов признан виновным и ему назначено 7,5 лет исправительной колонии строгого режима.
 
До вступления приговора в законную силу суд оставил осужденному прежнюю меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:12 +2
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