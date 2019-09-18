Дефицит бюджета Тульской области стал меньше на 1 млрд рублей

Основные параметры бюджета области по доходам на 2019 год составляют 82,2 млрд.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание со своим первым заместителем — председателем регионального правительства Валерием Шериным и министром финансов региона Александром Климовым. Первый заместитель сообщил, что подготовлен проект закона по внесению в бюджет области изменений.

Так, основные параметры по доходам на этот год увеличены на 2,3 млрд рублей и составляют 82,2 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы возросли на 2,1 млрд рублей в основном за счет налога на прибыль организаций (на 1,3 млрд рублей) и налога на имущество организаций (0,7 млрд рублей).

Расходная часть бюджета области увеличена на 1,3 млрд рублей и составила 85,8 млрд рублей.

Дефицит снижен на 1 млрд рублей и составил 3,6 млрд рублей.

По поручению Алексея Дюмина дополнительные средства будут направлены:

- министерству здравоохранения более 100 млн рублей на централизованную закупку медикаментов, 210 млн рублей на закупку медицинского оборудования (расходы на закупку оборудования составят в 2019 году 451,7 млн рублей, что в несколько раз выше уровня прошлого года);

- министерству культуры 34 млн рублей на увеличение заработной платы некоторых категорий работников культуры в соответствии с майским указом Президента РФ , ремонт учреждений, проектные работы по реставрации стен Ансамбля Тульского кремля и Борогодицкого дворца-музея;

- министерству труда и социальной защиты дополнительные средства на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны;

- министерству строительства 220 млн рублей субсидии муниципальным образования для первоочередного расселения многоквартирных домов в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций;

- министерству сельского хозяйства 106 млн на дополнительную поддержку животноводства и молочного производства;

- свыше 43 млн рублей министерству транспорта и дорожного хозяйства на приобретение передвижных комплексов для обеспечения безопасности дорожного движения;

- 200 млн рублей на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на сокращение дефицита местных бюджетов, увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы.

Алексей Дюмин поручил министерству финансов после принятия закона Тульской областной Думой в максимально сжатые сроки довести средства до органов исполнительной власти, а правительству региона провести конкурсные процедуры и исполнить обозначенные задачи в текущем финансовом году.