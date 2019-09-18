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Житель щекинской деревни сжег автоприцеп соседа

Житель щекинской деревни сжег автоприцеп соседа

Причиной конфликта стало злосчастное транспортное средство, которое мужчина оставлял на территории своего соседа.

Нешуточный конфликт разгорелся в одной из деревень Щёкинского района. По предварительным данным, 60-летний мужчина оставил свой автоприцеп на территории соседа и на его просьбы убрать транспортное средство никак не реагировал.

– В связи с этим подозреваемый, предположительно, облил предмет конфликта соляркой и совершил поджог, тем самым умышленно уничтожив чужое имущество, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Потерпевший обратился в полицию. 53-летний подозреваемый признался в содеянном. В отделе МВД России по Щёкинскому району устанавливают все детали происшествия.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:12 +5
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