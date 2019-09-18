Треноги на тульских дорогах устанавливали с нарушениями

Фото: ОНФ в Тульской области.

Общественники проверили, как на дорогах Тульской области расположены треноги. Активисты побывали в нескольких районах региона, обо всех случаях несоблюдения нормативов они сообщили в УГИБДД.

По данным Тульской Госавтоинспекции, в регионе на данный момент обеспечивать порядок на дорогах помогает 41 передвижная камера фото и видеофиксации. Информация об их месторасположении регулярно обновляется на сайте ГИБДД, а также публикуется на сайте Myslo.

В ходе мониторинга активисты осмотрели несколько точек, где стоят треноги. Так, на пересечении улиц Рязанской и Овражной в Туле камера установлена сбоку от проезжей части, расстояние от места установки измерительного оборудования до края дороги составило 3 м, что соответствует нормативу. Предупреждающий знак есть.

Однако камера была установлена возле автозаправки, и проезжающие водители могли не сразу увидеть ее, поскольку табло с ценами на бензин перекрывало обзор.

Общественники отметили, что такая установка недопустима - автомобилист должен видеть камеру на дороге.

На Новомосковском шоссе активисты ОНФ проверили камеру фотовидеофиксации, установленную на повороте в поселок Петелино. Выяснилось, что прибор стоит и в дневное, и в ночное время. Для работы в темное время суток есть искусственное освещение. Предупреждающие знаки установлены вместе со знаком ограничения скорости. Однако у общественников возникло замечание по расположению камеры: оборудование стояло на расстоянии менее трех метров от дорожного полотна.

Камера фотовидеофиксации в поселке Стахановский установлена с предупреждающим знаком, но без знака об ограничении скоростного режима. В ночное время знак был убран. Сама камера установлена ближе, чем полагается по нормативу, что является нарушением.

Также активисты ОНФ выявили, что на протяжении всей трассы до города Суворова нет ни одной камеры фиксации нарушений ПДД. Хотя раньше на данном отрезке дороге всегда были установлены 2-3 прибора.

Как сообщается на сайте общественников, подводя итоги рейда, они отметили среди наиболее часто встречающихся нарушений в установке камер фотовидеофиксации установку их за столбами, деревьями и другими препятствиями, отсутствие предупреждающих знаков, либо установка их в скрытых местах, несоблюдение расстояния от камеры до дорожного полотна.