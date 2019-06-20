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В Туле из старой легковушки украли туристическую палатку и сабвуфер

В Туле из старой легковушки украли туристическую палатку и сабвуфер

Кроме того, добычей преступника стал аудиоусилитель.

В дежурную часть ОП «Советский» обратился мужчина. Потерпевший заявил, что ночью из автомобиля «Москвич-21412» пропали туристическая палатка, сабвуфер и аудиоусилитель. Машина была припаркована около дома на ул. Ф. Энгельса,
 
«Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий установлен 19-летний нигде не работающий житель областного центра. Молодой человек сознался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 

Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу. В настоящее время в полиции проводится процессуальная проверка.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:34 +4
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