В Туле из старой легковушки украли туристическую палатку и сабвуфер

Кроме того, добычей преступника стал аудиоусилитель.

В дежурную часть ОП «Советский» обратился мужчина. Потерпевший заявил, что ночью из автомобиля «Москвич-21412» пропали туристическая палатка, сабвуфер и аудиоусилитель. Машина была припаркована около дома на ул. Ф. Энгельса,

«Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий установлен 19-летний нигде не работающий житель областного центра. Молодой человек сознался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу. В настоящее время в полиции проводится процессуальная проверка.