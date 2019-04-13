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Тульский сенатор Игорь Панченко отчитался о своих доходах
Фото из архива публикаций Myslo

Тульский сенатор Игорь Панченко отчитался о своих доходах

Заработок стабилен, о новом имуществе не сообщается.

На сайте Совета Федерации (далее — СФ) опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
 
Из документа следует, что Игорь Панченко, который является членом СФ ФС РФ от Тульской области — представителем в СФ ФС РФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области заработал в прошлом году 5 млн 622 тыс. 849 рублей. Это примерно на 600 тыс. рублей больше, чем в 2016 году.
 
В собственности у Игоря Владимировича по-прежнему пять земельных участков под ИЖС (площадью от 1500 до 2142 кв. м), жилой дом, два гаража, беседка, баня, гостевой дом и нежилой дом. Собственником 2 квартир и 2 гаражей указан несовершеннолетний ребёнок. Жена в декларации не фигурирует.
 
Автопарк Игоря Панченко не менялся на протяжении нескольких лет. Это внедорожники ВАЗ-21214 («Нива»), УАЗ-469Б, а также грузовые ГАЗ-66 («Шишига») и Ford F150 SVT RAPTOR.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:01 +1
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Место
Тульская область

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