Тульский сенатор Игорь Панченко отчитался о своих доходах

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опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. На сайте Совета Федерации (далее — СФ)сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Из документа следует, что Игорь Панченко, который является членом СФ ФС РФ от Тульской области — представителем в СФ ФС РФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области заработал в прошлом году 5 млн 622 тыс. 849 рублей. Это примерно на 600 тыс. рублей больше, чем в 2016 году.

В собственности у Игоря Владимировича по-прежнему пять земельных участков под ИЖС (площадью от 1500 до 2142 кв. м), жилой дом, два гаража, беседка, баня, гостевой дом и нежилой дом. Собственником 2 квартир и 2 гаражей указан несовершеннолетний ребёнок. Жена в декларации не фигурирует.

Автопарк Игоря Панченко не менялся на протяжении нескольких лет. Это внедорожники ВАЗ-21214 («Нива»), УАЗ-469Б, а также грузовые ГАЗ-66 («Шишига») и Ford F150 SVT RAPTOR.